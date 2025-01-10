Трамп назвал вынесение приговора позором и пообещал обжаловать решение суда

«После шести лет их одержимости, миллионов долларов, потраченных впустую, и координации с Министерством (не)правосудия Байдена/Харрис, я получил безусловное освобождение. Этот результат доказывает, что дела нет и никогда не было», — написал он. Трамп также заявил, что приговор символизирует «вмешательство в выборы» и назвал процесс «позорной инсценировкой». Избранный президент подчеркнул, что планирует обжаловать это решение, чтобы «восстановить доверие американцев к судебной системе».