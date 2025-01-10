Трамп сможет отменить новые санкции против РФ только через Конгресс

Как отметил ранее представитель администрации США высокого ранга, Байден ввел 10 января «самые существенные к настоящему времени санкции в отношении российского энергетического сектора», уточнив, что они нацелены на российские нефть и сжиженный природный газ. В Вашингтоне рассчитывают, что в результате этих действий «Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов».