Трамп сможет отменить новые санкции против РФ только через Конгресс

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Уходящая вашингтонская администрация во главе с президентом Джо Байденом утверждает, что следующий американский лидер Дональд Трамп сможет отменить новый масштабный пакет санкции в отношении энергетического сектора России только через Конгресс США.
«По-моему, верно», — заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на просьбу уточнить, понадобится ли Трампу обращаться к законодательной ветви власти США, если он решит отменить упомянутые рестрикции.
«Имею в виду, что речь идет об исполнительных действиях, предпринятых президентом Байденом. Пусть следующая администрация решает, будет ли она вообще предпринимать какие-то дальнейшие исполнительные действия и, если да, то какие именно», — добавил представитель Белого дома.
Как отметил ранее представитель администрации США высокого ранга, Байден ввел 10 января «самые существенные к настоящему времени санкции в отношении российского энергетического сектора», уточнив, что они нацелены на российские нефть и сжиженный природный газ. В Вашингтоне рассчитывают, что в результате этих действий «Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов».
Рестрикции застрагивают, в частности, компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», под них попали также 183 танкера, трейдеры, нефтесервисные фирмы, представители руководства Минэнерго и частного энергетического сектора России.
Другой представитель вашингтонской администрации отметил, что США также «сужают охват» одной из ранее выданных генеральных лицензий, позволяющих западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоносителей. Речь идет о лицензии 8L Министерства финансов США, которая разрешает до 12 марта 2025 года проводить такого рода транзакции.