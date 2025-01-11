Из-за энергокризиса в Приднестровье продлили режим ЧП

Из-за острого энергетического кризиса в Приднестровье продлили режим чрезвычайного экономического положения еще на 30 дней. На фоне прекращения транзита российского газа по территории Украины он будет действовать до 8 февраля. Так решил Верховный совет непризнанной республики, передает ТАСС.
Режим ЧП был введен в Приднестровье с 11 декабря. Он подразумевает запрет на экспорт энергоресурсов, установление особых правил их закупки и хранения. Также сообщается о наложении ограничения на отдельные виды финансовой и экономической деятельности, включая перемещение финансовых средств.
Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление и снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия. Расположенная на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС была переведена на уголь, запасов которого хватит максимум до середины февраля.