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Из-за энергокризиса в Приднестровье продлили режим ЧП

На фоне прекращения транзита российского газа по территории Украины он будет действовать до 8 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Из-за острого энергетического кризиса в Приднестровье продлили режим чрезвычайного экономического положения еще на 30 дней. На фоне прекращения транзита российского газа по территории Украины он будет действовать до 8 февраля. Так решил Верховный совет непризнанной республики, передает ТАСС.

Режим ЧП был введен в Приднестровье с 11 декабря. Он подразумевает запрет на экспорт энергоресурсов, установление особых правил их закупки и хранения. Также сообщается о наложении ограничения на отдельные виды финансовой и экономической деятельности, включая перемещение финансовых средств.

Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление и снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия. Расположенная на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС была переведена на уголь, запасов которого хватит максимум до середины февраля.

энергетика