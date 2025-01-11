Из-за энергокризиса в Приднестровье продлили режим ЧП

Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление и снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия. Расположенная на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС была переведена на уголь, запасов которого хватит максимум до середины февраля.