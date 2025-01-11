Премьер Гренландии заявил о нежелании граждан быть датчанами или американцами

Гренландия является самым большим в мире островом, площадь которого составляет 2,1 млн кв. км, а население насчитывает около 56 тысяч человек. Гренландия стала колонией Дании в XVIII веке. После референдума 1979 года остров стал самоуправляемой автономией в составе Дании. В 2009 году состоялся еще один референдум, после которого Копенгаген принял Закон о самоуправлении Гренландии, расширив ее автономию.