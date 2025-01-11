Премьер Гренландии заявил о нежелании граждан быть датчанами или американцами

«Мы не хотим быть датчанами или американцами, мы хотим быть гренландцами. Статус-кво более не вариант. Нам надо найти другой путь», — сказал он на пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.
Эгеде напомнил, что ранее датский и гренландский парламенты приняли закон о самоуправлении, в соответствии с которым Гренландия может объявить о независимости тогда, когда посчитает нужным.
Премьер отметил, что еще не общался с избранным президентом США Дональдом Трампом, который ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США ради обеспечения национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Эгеде добавил, что готов начать диалог на эту тему с будущим главой Белого дома.
Гренландия является самым большим в мире островом, площадь которого составляет 2,1 млн кв. км, а население насчитывает около 56 тысяч человек. Гренландия стала колонией Дании в XVIII веке. После референдума 1979 года остров стал самоуправляемой автономией в составе Дании. В 2009 году состоялся еще один референдум, после которого Копенгаген принял Закон о самоуправлении Гренландии, расширив ее автономию.
3 января Эгеде заявил о желании добиться независимости от Дании. По его словам, история и нынешние условия показали, что сотрудничество Гренландии с Данией не привело к созданию полного равенства. Эгеде отметил, что решение о независимости должен принимать народ Гренландии, однако не уточнил, когда может быть проведено соответствующее волеизъявление.