БМП Lynx KF41 отправлены на Украину. Машина из Германии способна доставить до девяти человек, но её проблема вес — почти 45 тонн. США также ещё поддержат Киев. Военное оборудование на 500 миллионов долларов отправит Джо Байден в конце своего срока. Ракеты для систем ПВО, снаряды для орудий, оборудование для F-16 пойдут на нужды киевского режима, но Зеленский остался недоволен.