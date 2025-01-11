Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новости СВО за неделю. ВС РФ освободили Курахово, ВСУ бегут из Торецка, Киев пытается наступать под Суджей, 11 января

ВСУ сжигают свою элиту в Курской области, Армия России взяла Курахово, Даченское — дайджест за неделю с 5 по 11 января на Life.ru.

Уже 13 тысяч боевиков ВСУ погибло в разных местах проведения специальной военной операции. Удары по ним наносились как на передовой, так и в тыловых районах.

Курская область, 11 января.

На этой неделе ВСУ попытались начать новое наступление в Курской области. Противник попытался захватить хутор Бердин, но безуспешно. Военный аналитик Анатолий Радов предположил, что украинские боевики хотели прорваться к Большому Солдатскому. По этому населённому пункту проходит дорога к Курску и Курчатову, где находится АЭС.

Уничтожение БМП Bradley в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России.

— На Большое Солдатское и хутор Бердин прут не наловленные по улицам мобики, а обученные на Западе профессионалы на натовской технике. Однако украинцам предстоит столкнуться с рядом трудностей, которые могут затормозить и остановить наступление, — сообщал военный корреспондент Александр Коц.

Военкор Евгений Поддубный отметил, что российская разведка знала о замысле врага, а Киев пытается добиться политического эффекта. Для достижения своих целей ВСУ подтянули некую РЭБ, которая должна была их защитить от дронов, но не сложилось.

— С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населённого пункта Большое Солдатское. Решительными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена, — сообщили в Министерстве обороны.

Российским войскам удалось освободить несколько населённых пунктов. Вблизи занятого Русского Поречного идёт наше наступление в нескольких направлениях. В плен попадают не только украинские военные, но и иностранные наёмники. Сдались пять колумбийских военных специалистов.

Донецкая Народная Республика, 11 января.

В ДНР российский флаг поднят над Кураховом, Даченским и Надией. В оборонном ведомстве заявили, что в Курахове киевский режим скопил 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч военнослужащих, из них 12 тысяч записаны в потери.

Ликвидация миномётного расчёта ВСУ в Торецке. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР.

Сейчас ВС РФ близки к освобождению Великой Новосёлки, находящейся в оперативном окружении, Торецка и Покровска. Последний постепенно попадает в клещи. В Торецке вэсэушников практически нет.

— В основном город фактически зачищен от противника. Есть ещё там какие-то такие вот очаги сопротивления, очень маленькие, в частных домах, — сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

В Часовом Яре обстановка тяжёлая, но штурмовики продвигаются улица за улицей. Основной укрепрайон ВСУ здесь создан на территории огнеупорного завода, где сражается 200-я бригада Армии России.

Новое оружие для Украины.

БМП Lynx KF41 отправлены на Украину. Машина из Германии способна доставить до девяти человек, но её проблема вес — почти 45 тонн. США также ещё поддержат Киев. Военное оборудование на 500 миллионов долларов отправит Джо Байден в конце своего срока. Ракеты для систем ПВО, снаряды для орудий, оборудование для F-16 пойдут на нужды киевского режима, но Зеленский остался недоволен.

— Мы благодарны за системы ПВО, которые вы предоставили, но вы обещали больше, — раскритиковал президент Украины новый пакет помощи.

ВСУ хотят мира, но не Киев.

Киевский режим продолжает юлить. То хочет мира, то воевать. Правда, вести боевые действия почти некому. Офицер 155-й бригады ВСУ отдал приказ своим подчинённым дезертировать. Сам он тоже покинул поле боя, за что получил уголовное дело. Бегут и с полигонов в Европе.

— Согласно нашей рабочей версии, эти 10% специально стремятся попасть на подготовку в Польшу, чтобы бежать дальше на Запад. Так намного проще, чем пытаться незаконно пересечь украинскую границу, — пожаловались в командовании ВСУ.

Американские журналисты также выяснили, что на передовой мотивации почти нет. В подразделениях признают, что Россия наступает и Украине придётся согласиться на требования Москвы.