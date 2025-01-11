Байден заверил Зеленского в сохранении США помощи для Украины

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, подтвердив неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время очередного брифинга для прессы.
По ее словам, разговор состоялся совсем недавно, и Байден вновь подчеркнул приверженность США оказанию помощи Украине, которую страна предоставляет уже на протяжении трех лет.
Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена не смогла полностью израсходовать выделенные бюджетные средства на поддержку Украины, и около 4 миллиардов долларов будут переданы команде избранного президента Дональда Трампа.