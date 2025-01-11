Режиссер Стоун раскритиковал высказывания о возможной атаке РФ на Польшу

Американский режиссер Оливер Стоун в беседе с журналистом Такером Карлсоном назвал предположения о возможной атаке России на Польшу необоснованными и лишенными смысла.
По мнению Стоуна, подобные утверждения демонстрируют отсутствие исторических знаний и понимания происходящего.
Он также резко отреагировал на похожие заявления уходящего вице-президента США Камалы Харрис, охарактеризовав их как одни из самых абсурдных, которые ему доводилось слышать от политиков.
Между тем очевидцы рассказывают, что в Польше наблюдается глобальное перемещение техники НАТО.