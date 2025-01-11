Провал курской авантюры Зеленского. Как Киев потерял 50 тысяч человек и ничего не добился

Украина потеряла больше 50 тысяч человек и технику за время вторжения. Попытаться обменять территории не получилось. К тому же Киев снимал подразделения с позиций в Донбассе, что позволило Армии России занять новые рубежи. Освобождён один из мощнейших укрепрайонов ВСУ — город Курахово. ВС РФ зашли в Сумскую область. На Украине вторжение в Курскую область не вызвало воодушевления. Даже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала попытки наступления «трагедией и абсурдом», которые приведут к потере городов в Донбассе.