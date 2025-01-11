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Нам нужен собственный голос: Гренландия подтвердила желание быть независимой от Дании

Правительство Гренландии желает возможности самостоятельно проводить переговоры и развивать партнёрские отношения с другими государствами. Об этом после дискуссий с датским лидером Метте Фредериксеном во время брифинга заявил премьер-министр острова Мюте Эгеде, признавшись, что устал от необходимого присутствия посла Дании на встречах с иностранными политиками.

Источник: Life.ru

«Когда мне нужно поговорить с лидером другой страны, мне приходится находиться рядом с послом Дании. Это то, в чём мы хотим иметь собственный голос. Я думаю, это законно, когда вы хотите развивать свою страну на основе имеющихся у вас ценностей», — объяснил глава гренландского правительства.

Напомним контекст: избранный президент США Дональд Трамп ранее объявил, что хочет после инаугурации присоединить Канаду и принадлежащую Дании Гренландию к США. Своё намерение он объясняет обеспечением национальной безопасности Штатов и ослаблением позиций РФ и КНР на мировой арене. В Оттаве уже выступили с резким протестом. В Гренландии тоже сперва возразили, но вскоре смягчили позицию и уже выражают готовность обсуждать этот вопрос с будущим главой Белого дома.