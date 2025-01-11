Ирландский журналист Чей Боуз выразил беспокойство в отношении финансирования Украины в связи с тем, что выборы президента страны до сих пор не состоялись.
В своем посте на платформе X* он заметил, что западные СМИ не обсуждают передачу сотен миллиардов долларов стране под руководством не избранного лидера.
Боуз отметил, что полномочия Владимира Зеленского закончились 20 мая 2024 года, но, несмотря на это, новые выборы в Украине так и не состоялись. В качестве причины ссылаются на продолжающееся военное положение в стране, что вызывает дополнительные вопросы о легитимности текущего правительства и его действий.
«Почему никто в западных СМИ не хочет говорить о том, что они передают сотни миллиардов долларов неизбранному диктатору?» — отметил он.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал Владимира Зеленского военным преступником, угрожающим разрушением страны из-за отказа от переговоров. Депутат также заявил, что Зеленский является «психопатом» и должен немедленно уйти с поста ради спасения страны.
* Cоциальная сеть X (бывший Twitter) была заблокирована на территории РФ.