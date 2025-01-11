Боуз отметил, что полномочия Владимира Зеленского закончились 20 мая 2024 года, но, несмотря на это, новые выборы в Украине так и не состоялись. В качестве причины ссылаются на продолжающееся военное положение в стране, что вызывает дополнительные вопросы о легитимности текущего правительства и его действий.