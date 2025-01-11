ООН поддержит любой диалог между Россией и США после инаугурации Трампа

Ранее Дональд Трамп заявил, что в течение полугода после его инаугурации могут пройти переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Он знает о готовности Путина к общению и считает, что такие контакты возможны только после его официального вступления в президентскую должность. Он даже отметил, что подготовка к его встрече с главой РФ якобы уже идёт. В Кремле подчеркнули, что такая встреча состоится при готовности со стороны Вашингтона.