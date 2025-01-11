Президент Чехии: расходы НАТО на оборону должны исходить от потребностей

Президент Чехии Петр Павел считает, что расходы на оборону стран НАТО должны формироваться на основе реальных потребностей их вооруженных сил, а не исходить из произвольных процентов ВВП.
Такое мнение он выразил в интервью «Радиожурналу», комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о необходимости увеличить оборонные бюджеты государств альянса до 5%.
Павел отметил, что размеры оборонных затрат стран НАТО не должны определяться пожеланиями политиков, будь то президент Чехии или США. Они должны базироваться на анализе угроз безопасности, проводимом военными и разведывательными службами альянса, и на создании возможностей для их нейтрализации. Затем рассчитывается стоимость этих мер, и расходы справедливо распределяются между государствами-членами.
Он подчеркнул, что вместо обсуждений процентов ВВП необходимо акцентировать внимание на том, что именно скрывается за этими цифрами: сколько подготовлено частей, какова готовность самолетов, кораблей, систем ПВО и других оборонительных средств. По мнению президента Чехии, такие показатели определяют реальную способность эффективно реагировать на угрозы.
Павел добавил, что страны НАТО должны сначала установить свои конкретные потребности, а уже затем обсуждать расходы. Он также допустил, что итоговые суммы могут превысить текущий ориентир в 2% ВВП. На предстоящем саммите НАТО, по его словам, вероятно, будет обсуждаться увеличение оборонных бюджетов, но это должно основываться исключительно на реальных нуждах.
Павел отметил, что даже США не выделяют на оборону 5% ВВП, хотя к этой отметке приближаются Польша и страны Балтии. Что касается Чехии, то она намерена увеличить свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2030 году.
Ранее Шольц высказался против требования Трампа о расходах на оборону до 5% ВВП.