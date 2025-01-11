Президент Чехии: расходы НАТО на оборону должны исходить от потребностей

Павел добавил, что страны НАТО должны сначала установить свои конкретные потребности, а уже затем обсуждать расходы. Он также допустил, что итоговые суммы могут превысить текущий ориентир в 2% ВВП. На предстоящем саммите НАТО, по его словам, вероятно, будет обсуждаться увеличение оборонных бюджетов, но это должно основываться исключительно на реальных нуждах.