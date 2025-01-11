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Байден передаст Трампу $4 млрд из не растраченных на Украину средств

Администрация президента США Джо Байдена не сумела потратить около $4 млрд из выделенной Конгрессом военной помощи Украине. Это заявила на пресс-конференции заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Источник: Life.ru

Её спросили о сумме, неизрасходованной в прошлом году, которая будет передана в распоряжение избранного президента Дональда Трампа для оказания помощи Киеву. Сингх ответила, что следующая администрация получит почти $4 млрд, доступные для помощи Украине.

Ранее сообщалось, что в новом пакете помощи Киеву на $500 млн из США включены ракеты ПВО и боеприпасы типа «воздух—земля». Как отметил министр обороны США Ллойд Остин, новая партия военной помощи предназначена для обеспечения истребителей F-16, переданных Украине.