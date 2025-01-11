Байден передаст Трампу $4 млрд из не растраченных на Украину средств

Её спросили о сумме, неизрасходованной в прошлом году, которая будет передана в распоряжение избранного президента Дональда Трампа для оказания помощи Киеву. Сингх ответила, что следующая администрация получит почти $4 млрд, доступные для помощи Украине.
Ранее сообщалось, что в новом пакете помощи Киеву на $500 млн из США включены ракеты ПВО и боеприпасы типа «воздух—земля». Как отметил министр обороны США Ллойд Остин, новая партия военной помощи предназначена для обеспечения истребителей F-16, переданных Украине.