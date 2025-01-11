В Болгарии захотели отщипнуть кусок от территории Украины

Костадинов также отметил, что объединение Болгарии и Македонии было бы оправданным, так как эти страны имеют общее происхождение, единый народ и язык. В своей речи он привёл пример желания избранного президента США Дональда Трампа присоединить Канаду к Соединённым Штатам, а также его планы вернуть контроль над Панамским каналом, который принадлежал Америке до 1979 года.