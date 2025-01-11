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В Болгарии захотели отщипнуть кусок от территории Украины

Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что возвращение Южной Бессарабии, сейчас принадлежащей Украине, в состав Болгарии является логичным шагом. По его словам, болгары были коренным населением этого региона с VI века.

Источник: Life.ru

«Более 450 лет в болгарском государстве, коренным населением этого региона (с VI века) являются болгары, и по сей день это большинство населения. Для сравнения: Украина владеет Южной Бессарабией всего 34 года», — написал он на своей странице в соцсетях.

Политик выразил мнение, что после возможных будущих мирных переговоров украинская государственность может прекратить существование, и Болгария должна будет заявить свои права на регион.

Костадинов также отметил, что объединение Болгарии и Македонии было бы оправданным, так как эти страны имеют общее происхождение, единый народ и язык. В своей речи он привёл пример желания избранного президента США Дональда Трампа присоединить Канаду к Соединённым Штатам, а также его планы вернуть контроль над Панамским каналом, который принадлежал Америке до 1979 года.

Напомним, в конце 2024 года избранный американский президент заявил, что собирается сделать Канаду 51-м штатом США и передать Вашингтону контроль над Панамским каналом. Также Трамп всерьёз позарился на Гренландию, которая принадлежит Дании. Остров уже посетил сын республиканца с «туристической» целью.