Соглашение о взаимном признании виз РФ и Белоруссии вступает в силу 11 января

Если для указанных лиц в одной стране действует безвизовый режим, а в другой визовый, то для въезда в последнюю нужна будет виза. Действие соглашения не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которым ограничен въезд на территорию стран, уточнили в российском МИДе. Там добавили, что соглашение «является важной составляющей единого миграционного пространства Союзного государства».