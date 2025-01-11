Обращение Байдена к нации по итогам президентского срока пройдет 15 января

Белый дом объявил, что президент США Джо Байден выступит с прощальным обращением к нации 15 января.
Речь состоится в 20:00 по местному времени (04:00 мск 16 января) и пройдет в Овальном кабинете.
Это традиционное обращение американских президентов, в ходе которого подводятся итоги их работы на посту главы государства.
Через несколько дней после выступления, 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа, который вступит в должность 47-го президента США.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может встретиться с избранным американским лидером Дональдом Трампом только после его инаугурации и вступления в должность, запланированных на 20 января.