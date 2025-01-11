Политик также выразил мнение, что Украина может столкнуться с распадом в результате будущего мирного конгресса, который будет определять судьбу украинской государственности. В этом контексте он призвал Болгарию заявить о своих претензиях на Южную Бессарабию, подчеркивая важность исторической справедливости для болгарского народа.