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В Болгарии призвали заявить претензии на часть территорий Украины

Болгария могла бы вернуть в свой состав часть Одесской области, считает болгарский политик Костадин Костадинов.

Источник: Аргументы и факты

Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов высказал мнение о целесообразности возвращения Южной Бессарабии в состав Болгарии. Соответствующие мысли он высказал в своем Telegram-канале.

Южная Бессарабия является историческим регионом, который в настоящее время является частью Одесской области Украины.

Костадинов подчеркнул, что объединение Болгарии и Македонии в единое государство, а также возвращение Южной Бессарабии в состав Болгарии, представляется ему логичным шагом. Он считает, что такие действия могут стать частью более широкой политической картины на Балканах.

Политик также выразил мнение, что Украина может столкнуться с распадом в результате будущего мирного конгресса, который будет определять судьбу украинской государственности. В этом контексте он призвал Болгарию заявить о своих претензиях на Южную Бессарабию, подчеркивая важность исторической справедливости для болгарского народа.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина может оказаться разделенной, как Чехословакия в 1938 году. Политик подчеркнул, что Запад может пожертвовать украинским государством после своего провала.