Володин на инаугурации Мадуро передал ему поздравление от Путина

Теперь Мадуро будет занимать пост президента до 2031 года. Ещё в конце июля 2024 года он одержал победу в президентской кампании в Венесуэле. Оппозиция страны результаты выборов не признала. США и Евросоюз даже попытались угрозами вынудить южноамериканского политика оставить пост, но тот не уступил.