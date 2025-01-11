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Володин на инаугурации Мадуро передал ему поздравление от Путина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро со вступлением в должность от имени российского лидера Владимира Путина в ходе своей поездки в Каракас. Парламентарий принял участие в церемонии инаугурации венесуэльского лидера, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Источник: Life.ru

На церемонии также присутствовали лидеры и представители стран Латинской Америки, Африки и Азии. После присяги в своём выступлении избранный президент Венесуэлы заявил, что продолжит работу на благо и в интересах народа страны.

«Я обеспечу соблюдение всех обязательств, предусмотренных конституцией и законами Республики. Новый президентский срок станет периодом процветания, равенства и новой демократии», — сказал Мадуро.

Теперь Мадуро будет занимать пост президента до 2031 года. Ещё в конце июля 2024 года он одержал победу в президентской кампании в Венесуэле. Оппозиция страны результаты выборов не признала. США и Евросоюз даже попытались угрозами вынудить южноамериканского политика оставить пост, но тот не уступил.