В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания в больницах

Ежедневно в Великобритании около 50 человек умирают из-за задержек в получении медицинской помощи в больницах, которые не справляются с сезонным наплывом пациентов, пишет издание Times на основе анализа данных.
Крупные медицинские учреждения не могут справиться с волной заболевших гриппом и другими вирусами, и в некоторых случаях время ожидания в отделениях неотложной помощи достигает 50 часов. Согласно проведенному анализу, из-за задержек в оказании неотложной помощи ежедневно умирает около 50 человек.
В декабре 2024 года более 167 тысяч пациентов ждали помощи более 12 часов, а число избыточных смертей из-за таких задержек возросло до 16 тысяч в этом году. Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг выразил сожаление по поводу ситуации, заявив, что ему «стыдно» за условия лечения, когда пациентам приходится ждать до двух дней в отделениях неотложной помощи или получать помощь в коридорах из-за нехватки мест.
Ранее сообщалось, что английский актер, режиссер, сценарист и продюсер Уорвик Дэвис, сыгравший профессора Хогвардса Филиуса Флитвика в «Гарри Поттере» и одного из гоблинов, судится с больницей Университетского колледжа Лондона из-за смерти своей жены Саманты Дэвис.