В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания в больницах

В декабре 2024 года более 167 тысяч пациентов ждали помощи более 12 часов, а число избыточных смертей из-за таких задержек возросло до 16 тысяч в этом году. Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг выразил сожаление по поводу ситуации, заявив, что ему «стыдно» за условия лечения, когда пациентам приходится ждать до двух дней в отделениях неотложной помощи или получать помощь в коридорах из-за нехватки мест.