ТАСС: на «Адмирале Нахимове» осуществили физический пуск ядерного реактора

Как сообщал агентству генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко, «Адмирал Нахимов» — уникальный в плане технического оснащения корабль. В нем полностью реализован весь тот потенциал, который заложен в этом проекте. Крейсер способен успешно выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана в любых погодных и климатических условиях. Ни штормы, ни ураганы ему не страшны. После передачи флоту «Адмирал Нахимов» прослужит как минимум 30 лет.