Во Франции похоронят основателя правой партии «Национальный фронт» Ле Пена

В субботу во Франции состоятся похороны Жана-Мари Ле Пена, одного из самых известных и спорных политиков XX века, основателя правой партии «Национальный фронт».
Ле Пен ушел из жизни 7 января в возрасте 96 лет в окружении своей семьи в медицинском учреждении неподалеку от Парижа. Его дочь Марин, находившаяся в тот момент на пострадавшем от урагана Майотте, узнала о его смерти позднее от журналистов.
Церемония прощания пройдет в родном городе Ле Пена, Ла-Трините-сюр-Мер, в Бретани, на северо-западе Франции. На мероприятии будут присутствовать только ближайшие родственники. Несмотря на то, что население этой маленькой коммуны составляет всего 1,7 тысячи человек, власти приняли дополнительные меры безопасности, принимая во внимание статус покойного и события, происходившие в крупных городах Франции после его смерти.
Ранее сообщалось, как во время церемонии прощания с 39-м президентом США Джимми Картером камеры телеканала Fox News зафиксировали, как действующий президент Джо Байден закрыл глаза, что вызвало предположения о том, что он мог уснуть.