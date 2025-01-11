Во Франции похоронят основателя правой партии «Национальный фронт» Ле Пена

Церемония прощания пройдет в родном городе Ле Пена, Ла-Трините-сюр-Мер, в Бретани, на северо-западе Франции. На мероприятии будут присутствовать только ближайшие родственники. Несмотря на то, что население этой маленькой коммуны составляет всего 1,7 тысячи человек, власти приняли дополнительные меры безопасности, принимая во внимание статус покойного и события, происходившие в крупных городах Франции после его смерти.