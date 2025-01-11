Президент Сербии Вучич: США требуют вывести активы России из NIS

«От нас требуют полного выхода России из нашей страны. Мы ожидаем дополнительных разъяснений. Сейчас российским структурам принадлежит более 50% в NIS, но США добиваются полной ликвидации российского участия. NIS сможет функционировать в обычном режиме, а процесс изменения структуры собственности может начаться немедленно. Этот план должен получить одобрение от США», — сказал Вучич.