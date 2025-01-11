Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Сербии Вучич: США требуют вывести активы России из NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил об очень строгих санкциях США против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), в которой есть российские активы. Его слова передаёт Pink.

Источник: Life.ru

«От нас требуют полного выхода России из нашей страны. Мы ожидаем дополнительных разъяснений. Сейчас российским структурам принадлежит более 50% в NIS, но США добиваются полной ликвидации российского участия. NIS сможет функционировать в обычном режиме, а процесс изменения структуры собственности может начаться немедленно. Этот план должен получить одобрение от США», — сказал Вучич.

Сербии выделили срок до 25 февраля на выполнение всех операций. По словам Вучича, Белград намерен обратиться к администрации Дональда Трампа, который станет президентом США через десять дней, с просьбой смягчить или пересмотреть решение по NIS.

Ранее Александр Вучич сообщил, что Сербия готова полностью выкупить российскую долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), если США всё-таки решат применить санкции. По словам президента, деньги у страны есть.