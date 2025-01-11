Депутат Госдумы раскрыл, кому и на сколько повысят пенсии

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года. Об этом сообщает депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.
«С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%», — сказал Чаплин, передает РИА Новости. По словам депутата, их средний размер к концу года достигнет 15 456 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о том, с 1 января 2025 года из-за повышения МРОТ в России выросли страховые пенсии, заработные платы, а также пособия по безработице и временной нетрудоспособности.