В Хабаровском крае реализуется 12 новых нацпроектов

Документ объединяет майские указы президента, 19 новых нацпроектов и госпрограммы. Цель — экономический рост, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни, технологический суверенитет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Хабаровский край включился в реализацию 12 новых нацпроектов, таких как «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья», «Туризм и гостеприимство», «Экологическое благополучие» и др. Это поможет улучшить качество жизни, модернизировать инфраструктуру, развивать промышленность и туризм.
Губернатор Дмитрий Демешин акцентировал внимание на важности реального улучшения условий жизни, а не просто выполнения формальных показателей. Национальные проекты в крае реализуются с 2019 года, благодаря чему уже построены детские сады, спортивные объекты, медицинские учреждения, жилые дома, центры «Точка роста», библиотеки, благоустроены общественные пространства и отремонтированы дороги.