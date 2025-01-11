В Хабаровском крае реализуется 12 новых нацпроектов

Губернатор Дмитрий Демешин акцентировал внимание на важности реального улучшения условий жизни, а не просто выполнения формальных показателей. Национальные проекты в крае реализуются с 2019 года, благодаря чему уже построены детские сады, спортивные объекты, медицинские учреждения, жилые дома, центры «Точка роста», библиотеки, благоустроены общественные пространства и отремонтированы дороги.