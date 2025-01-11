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В Хабаровском крае реализуется 12 новых нацпроектов

Правительство России утвердило единый план достижения национальных целей до 2036 года.

Источник: Reuters

Документ объединяет майские указы президента, 19 новых нацпроектов и госпрограммы. Цель — экономический рост, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни, технологический суверенитет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Хабаровский край включился в реализацию 12 новых нацпроектов, таких как «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья», «Туризм и гостеприимство», «Экологическое благополучие» и др. Это поможет улучшить качество жизни, модернизировать инфраструктуру, развивать промышленность и туризм.

Губернатор Дмитрий Демешин акцентировал внимание на важности реального улучшения условий жизни, а не просто выполнения формальных показателей. Национальные проекты в крае реализуются с 2019 года, благодаря чему уже построены детские сады, спортивные объекты, медицинские учреждения, жилые дома, центры «Точка роста», библиотеки, благоустроены общественные пространства и отремонтированы дороги.

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