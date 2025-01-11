Цукерберг рассказал, как администрация Байдена требовала удалить мем с Ди Каприо

По словам Цукерберга, Белый дом хотел удаления мема, так как он подразумевал возможные судебные иски, связанные с побочными действиями вакцины. Однако руководство компании сочло это требование нелепым и отказалось удалять шутливое изображение.
«Белый дом настаивал на чистке любых упоминаний о побочных эффектах вакцин, даже правдивых», — рассказал Цукерберг Джо Рогану во время подкаста.
Цукерберг также отметил, что давление со стороны администрации Байдена стало возрастать после слов президента о том, что мемы в социальных сетях «убивают людей». В результате различные агентства начали проверки в отношении Meta*, что создало напряжённость.
Ранее Павел Дуров высмеял Цукерберга из-за его заявления о возрождении свободы слова в соцсетях его компании. Основатель Telegram засомневался в том, что изменения в компании могут быть признаком независимости.
* Деятельность Meta (Facebook** и Instagram**) запрещена в России как экстремистская.
** Соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta*, признанной в России экстремистской.