В США заявили о намерении иметь долгосрочное военное превосходство над КНР

Администрация США проводит модернизацию вооруженных сил с целью долгосрочного обеспечения военного превосходства над Китаем, заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, выступая в Университете Джонса Хопкинса.
По ее словам, с момента начала работы действующего руководства предпринимаются активные шаги для изменений, позволяющих опередить Китай и сохранить стратегическое преимущество.
Хикс отметила, что Соединенные Штаты по-прежнему обладают значительным военным превосходством над Китаем и Россией в ряде ключевых областей, включая подводные вооружения, и намерены поддерживать его, несмотря на модернизацию флотов других стран.
При этом она подчеркнула, что противостояние с Китаем не носит идеологический характер и не направлено на мировое господство. Хикс отметила, что США не стремятся к повторению судьбы СССР для Китая и уверены, что обе страны смогут сосуществовать, несмотря на конкурентные отношения в XXI веке.
Ранее политолог Адриэль Касонта высказала мнение, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может ослабить давление на РФ, чтобы сосредоточится на сдерживании Китая и укреплении своих позиций на мировой арене.