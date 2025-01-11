В США заявили о намерении иметь долгосрочное военное превосходство над КНР

При этом она подчеркнула, что противостояние с Китаем не носит идеологический характер и не направлено на мировое господство. Хикс отметила, что США не стремятся к повторению судьбы СССР для Китая и уверены, что обе страны смогут сосуществовать, несмотря на конкурентные отношения в XXI веке.