Пушков: слова Цукерберга доказывают, что в США царит либеральная диктатура

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал недавние откровения Марка Цукерберга о давлении со стороны властей, отметив, что в США царит либеральная диктатура. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Откровения Цукерберга, начавшего “переобуваться”, как только он понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорит о “свободе слова” в США при администрации демократов», — отметил Пушков.
Он указал, что переход Цукерберга на сторону Трампа лишь подтверждает уже существующие подозрения о том, что в американских СМИ существует определенная форма авторитаризма. Он также акцентировал внимание на том, что ситуация в Европе оказалась еще более сложной.
Как заявлял сам Цукерберг, его подход к цензуре изменился на фоне резкого падения доверия к традиционным СМИ. В последние месяцы он не раз сообщал о давлении со стороны властей, касающемся модерации контента.
Ранее Цукерберг встретился с Дональдом Трампом, победившим на выборах президента США, в его резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде. Он также провел встречу с другими членами будущей администрации Трампа.