Meta урезала программу инклюзивности из-за критики Байдена Цукербергом

До этого, 12 декабря 2024 года, американская корпорация Meta пожертвовала в фонд избранного президента США Дональда Трампа $1 млн с целью наладить отношения с будущим лидером страны. Уточняется, что этот шаг отличается от обычной политики компании: Meta не вкладывалась в фонд Трампа на выборах в 2017 году, а также не выступала спонсором фонда действующего американского лидера Джо Байдена в 2021 году.