Meta урезала программу инклюзивности из-за критики Байдена Цукербергом

Вице-президент Meta по кадрам Джанель Гейл разослала служебную записку сотрудникам по всему миру, где говорится, что компания распускает команду DEI, завершая «программы равенства и инклюзивности, а также меняя практику найма и обеспечения разнообразия поставщиков». Таким образом, Meta стала последней, кто отказался от такой деятельности.
«Правовой и политический ландшафт, окружающий усилия по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в Соединенных Штатах, меняется», — написала Гейл.
Она также сообщила, что термин DEI стал обвинительным, так как некоторые считают, что он предполагает «преимущественное отношение к некоторым группам по сравнению с другими».
Вместо DEI Meta планирует разрабатывать программы, которые будут сосредоточены на способах применять справедливые и последовательные практики, смягчающие предвзятость для всех, в независимости от происхождения.
Телеканал приводит слова генерального директора компании Марка Цукерберга о том, что он за последнее десятилетие прошел путь, начав с позиции «ярого сторонника свободы слова и самовыражения», но давление со стороны администрации президента США Джо Байдена с целью смягчить дезинформацию о COVID-19 в социальных сетях изменило его точку зрения.
Цукерберг отметил, что проверка фактов и модерация контента дошли до того, что «уничтожили доверие» к платформе.
«По сути, эти люди из администрации Байдена звонили нашей команде, кричали на них и ругались, и это задокументировано», — заявил гендиректор корпорации.
Ранее, 7 января, крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила отказаться от инклюзивной политики и отменяет целевые «показатели разнообразия», которые раньше действовали для сотрудников.
В тот же день генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что корпорация прекращает программу проверки фактов и снятие ограничений на высказывания на своих платформах. Кроме того, по его словам, компания намерена устранить различные ограничения по ряду тем.
До этого, 12 декабря 2024 года, американская корпорация Meta пожертвовала в фонд избранного президента США Дональда Трампа $1 млн с целью наладить отношения с будущим лидером страны. Уточняется, что этот шаг отличается от обычной политики компании: Meta не вкладывалась в фонд Трампа на выборах в 2017 году, а также не выступала спонсором фонда действующего американского лидера Джо Байдена в 2021 году.