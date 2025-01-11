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Мадуро сообщил, что проведет встречу с Володиным

Он также встретится с посланником председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министрами нескольких стран.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о планах встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который представляет Россию на церемонии его инаугурации.

Лидер Венесуэлы отметил, что встреча с Володиным, назначенным специальным посланником президента РФ Владимира Путина, является частью его программы. Также Мадуро сообщил, что планирует провести переговоры с представителем председателя КНР Си Цзиньпина и главами правительств ряда других государств.

Во время митинга в поддержку своего вступления в должность Мадуро обратил внимание на присутствие российских делегатов.

«Здесь находится русская антифашистская молодежь. Да здравствует Россия!» — подчеркнул он.

Участники форума, представляющие Палату молодых законодателей Совета Федерации, Молодую гвардию и Национальный совет молодежных организаций РФ, развернули на митинге флаги России в знак поддержки.

Напомним, 10 января Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы на третий срок, который продлится до 2031 года. Церемония инаугурации состоялась в Федеральном законодательном дворце в Каракасе, где Россию представлял председатель Государственной думы Вячеслав Володин.