Мадуро сообщил, что проведет встречу с Володиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о планах встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который представляет Россию на церемонии его инаугурации.
Лидер Венесуэлы отметил, что встреча с Володиным, назначенным специальным посланником президента РФ Владимира Путина, является частью его программы. Также Мадуро сообщил, что планирует провести переговоры с представителем председателя КНР Си Цзиньпина и главами правительств ряда других государств.
Во время митинга в поддержку своего вступления в должность Мадуро обратил внимание на присутствие российских делегатов.
«Здесь находится русская антифашистская молодежь. Да здравствует Россия!» — подчеркнул он.
Участники форума, представляющие Палату молодых законодателей Совета Федерации, Молодую гвардию и Национальный совет молодежных организаций РФ, развернули на митинге флаги России в знак поддержки.
Напомним, 10 января Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы на третий срок, который продлится до 2031 года. Церемония инаугурации состоялась в Федеральном законодательном дворце в Каракасе, где Россию представлял председатель Государственной думы Вячеслав Володин.