Мадуро сообщил, что проведет встречу с Володиным

Напомним, 10 января Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы на третий срок, который продлится до 2031 года. Церемония инаугурации состоялась в Федеральном законодательном дворце в Каракасе, где Россию представлял председатель Государственной думы Вячеслав Володин.