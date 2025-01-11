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Байден рассказал Зеленскому об ускорении поставок оружия Украине

Президент США провел телефонный разговор с Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В ходе телефонного разговора Зеленский поделился с Байденом своими стратегическими планами по дальнейшим действиям в конфликте на Украине. Он также выразил благодарность за растущую поддержку со стороны Соединенных Штатов.

В свою очередь Байден сообщил Зеленскому о намерении ускорить процесс поставок оружия на Украину.

Ранее сообщалось, что американские власти стремятся ускорить передачу вооружений Украине до того, как избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность. Европейские страны также не заинтересованы в скорейшем завершении украинского кризиса.