Байден рассказал Зеленскому об ускорении поставок оружия Украине

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
В ходе телефонного разговора Зеленский поделился с Байденом своими стратегическими планами по дальнейшим действиям в конфликте на Украине. Он также выразил благодарность за растущую поддержку со стороны Соединенных Штатов.
В свою очередь Байден сообщил Зеленскому о намерении ускорить процесс поставок оружия на Украину.
Ранее сообщалось, что американские власти стремятся ускорить передачу вооружений Украине до того, как избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность. Европейские страны также не заинтересованы в скорейшем завершении украинского кризиса.