Европейские чиновники считают, что планы Трампа не так страшны, как Маск

Европейские высокопоставленные чиновники критически восприняли идею избранного президента США Дональда Трампа о включении Гренландии в состав США, назвав ее «безумной».
Однако они выразили мнение, что подобные заявления на пресс-конференциях не отражают его реальных намерений. Об этом пишет издание Financial Times.
Один из чиновников ЕС отметил, что такие заявления оказались неожиданными: «Мы ожидали определенных шагов, но ничего настолько безумного». В то же время представители ЕС, которые успели провести переговоры с членами команды Трампа, заявили, что его соратники демонстрируют спокойствие и здравомыслие. Они подчеркнули, что слова Трампа на пресс-конференциях не всегда соответствуют его реальным планам, обсуждаемым в кругу советников.
Однако особое беспокойство в Европе вызывает влияние Илона Маска на политику. Один из чиновников заявил, что именно вмешательство Маска представляет реальную угрозу и вызывает опасения.
Ранее сообщалось, что давление, оказываемое избранным президентом США Дональдом Трампом на Данию, а также поездка его сына в Гренландию, являются частью его стратегии по унижению стран Европы.