Европейские чиновники считают, что планы Трампа не так страшны, как Маск

Один из чиновников ЕС отметил, что такие заявления оказались неожиданными: «Мы ожидали определенных шагов, но ничего настолько безумного». В то же время представители ЕС, которые успели провести переговоры с членами команды Трампа, заявили, что его соратники демонстрируют спокойствие и здравомыслие. Они подчеркнули, что слова Трампа на пресс-конференциях не всегда соответствуют его реальным планам, обсуждаемым в кругу советников.