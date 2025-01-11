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Европейские чиновники считают, что планы Трампа не так страшны, как Маск

Именно вмешательство Маска представляет реальную угрозу и вызывает опасения.

Источник: Аргументы и факты

Европейские высокопоставленные чиновники критически восприняли идею избранного президента США Дональда Трампа о включении Гренландии в состав США, назвав ее «безумной».

Однако они выразили мнение, что подобные заявления на пресс-конференциях не отражают его реальных намерений. Об этом пишет издание Financial Times.

Один из чиновников ЕС отметил, что такие заявления оказались неожиданными: «Мы ожидали определенных шагов, но ничего настолько безумного». В то же время представители ЕС, которые успели провести переговоры с членами команды Трампа, заявили, что его соратники демонстрируют спокойствие и здравомыслие. Они подчеркнули, что слова Трампа на пресс-конференциях не всегда соответствуют его реальным планам, обсуждаемым в кругу советников.

Однако особое беспокойство в Европе вызывает влияние Илона Маска на политику. Один из чиновников заявил, что именно вмешательство Маска представляет реальную угрозу и вызывает опасения.

Ранее сообщалось, что давление, оказываемое избранным президентом США Дональдом Трампом на Данию, а также поездка его сына в Гренландию, являются частью его стратегии по унижению стран Европы.