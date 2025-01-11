Байден продлил отсрочку депортации для 900 тыс. иммигрантов

Уточняется, что министерство внутренней безопасности США (DHS) продлило регистрацию в программе временного защищенного статуса (TPS) для этих стран, предоставив этим иммигрантам отсрочку депортации и доступ к разрешениям на работу еще на 18 месяцев.
По словам президента правозащитной группы FWD.us Тодда Шульте, продление срока позволит сотням тысяч людей продолжить «вносить вклад в свои сообщества, поддерживать свои семьи и укреплять экономику».
Агентство подчеркнуло, что этот шаг задержит любые попытки избранного президента Дональда Трампа отменить эти меры защиты.
Ранее, 22 декабря, избранный президент США Дональд Трамп во время своего выступления на конференции Turning Point USA в штате Аризона пообещал в первый же день у власти закрыть границу страны для нелегальных мигрантов и анонсировал самую крупную в истории США депортацию мигрантов.
В этот день телеканал CNN сообщил, что команда Трампа изучает способы отменить получение гражданства США по праву рождения. В частных разговорах его союзники разрабатывают стратегии, включая указ Госдепартаменту не выдавать паспорта детям, рожденным у родителей без документов, и ужесточение требований для туристических виз для борьбы с родильным туризмом, говорится в материале.
В феврале телеканал Fox News сообщал, что за период президентства нынешнего американского лидера Джо Байдена на территорию США проникли 7,2 млн нелегальных мигрантов, что превосходит население любого из 36 возможных штатов.