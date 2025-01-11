Байден продлил отсрочку депортации для 900 тыс. иммигрантов

В этот день телеканал CNN сообщил, что команда Трампа изучает способы отменить получение гражданства США по праву рождения. В частных разговорах его союзники разрабатывают стратегии, включая указ Госдепартаменту не выдавать паспорта детям, рожденным у родителей без документов, и ужесточение требований для туристических виз для борьбы с родильным туризмом, говорится в материале.