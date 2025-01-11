Трампа приговорили к «безусловному освобождению» по делу о выплатах порноактрисе

Судебный процесс начался в мае 2024 года и проходил в условиях повышенного внимания со стороны СМИ и общественности. Сам Трамп неоднократно заявлял, что все обвинения против него являются политически мотивированными и направлены на его дискредитацию как кандидата на предстоящих президентских выборах. Суд присяжных признал экс-президента виновным по всем пунктам обвинения. Однако вынесение приговора несколько раз откладывалось из-за сложной политической обстановки и приближающихся выборов 2024 года.