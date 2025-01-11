Володин в Венесуэле встретился с парламентариями некоторых стран

По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представляет Россию на инаугурации Николаса Мадуро, избранного главой Венесуэлы на третий срок. Торжественная церемония инаугурации Мадуро состоялась 10 января в столице Венесуэлы городе Каракас.