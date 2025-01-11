Володин в Венесуэле встретился с парламентариями некоторых стран

«Вячеслав Володин встретился с парламентариями ряда стран и обсудил развитие сотрудничества в рамках парламентского измерения», — отметили в пресс-службе.
Как уточняется в сообщении, Володин пообщался со спикером Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригесом, председателем Национального народного собрания Алжирской Народной Демократической Республики Брахимом Бугали, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмином и председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич.
По поручению президента РФ Владимира Путина Володин представляет Россию на инаугурации Николаса Мадуро, избранного главой Венесуэлы на третий срок. Торжественная церемония инаугурации Мадуро состоялась 10 января в столице Венесуэлы городе Каракас.