США сомневаются в выводах о непричастности третих стран к «гаванскому синдрому»

Информация о том, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись «акустическим атакам», появилась ещё в 2017 году. Эксперты заявляли, что США могли принять за такие атаки стрекот сверчков или цикад. В 2018-м американские дипломаты в Китае пожаловались на те же симптомы. В конце июля 2021 года в ЦРУ заявили о возможной причастности к этим необъяснимым случаям России. Однако в итоге разведка США не нашла связи РФ с «гаванским синдромом».