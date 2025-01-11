Редкий снимок Токаева в студенческие годы опубликовали в Сети

«В моих архивах нашлась фотография двух стажеров из первой группы 1983/1984 года, которая была совсем небольшой — всего 10 человек. В отличие от последующих потоков, состоявших из известных в академической среде китаеведов, эта группа могла показаться незаметной. Однако как минимум двое ее участников оставили заметный след в истории», — написал Зуенко в своем Telegram-канале.