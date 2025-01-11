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Редкий снимок Токаева в студенческие годы опубликовали в Сети

Китаевед Иван Зуенко поделился архивным фото, на котором изображен президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время студенческой стажировки в Китае, передает NUR.KZ.

Источник: Акорда

Черно-белый снимок президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был сделан в китайской провинции Цзянсу в 1983 году.

«В моих архивах нашлась фотография двух стажеров из первой группы 1983/1984 года, которая была совсем небольшой — всего 10 человек. В отличие от последующих потоков, состоявших из известных в академической среде китаеведов, эта группа могла показаться незаметной. Однако как минимум двое ее участников оставили заметный след в истории», — написал Зуенко в своем Telegram-канале.

По его словам, на фото изображены Касым-Жомарт Токаев — в то время 30-летний сотрудник МИД СССР и выпускник МГИМО, а также Игорь Моргулов — тогда 22-летний выпускник ИСАА МГУ, ныне посол Российской Федерации в Китае.

Также на снимке присутствует Андрей Царенко, студент МГИМО в 1983 году, который позже стал сотрудником советского посольства. Фотография была сделана во время поездки в Уси, провинция Цзянсу.