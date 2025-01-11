Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о ревизии системы СПО.

«Каждый год мы выделяем 500 млн рублей нашим колледжам. Это хорошие деньги, на мой взгляд. Наверное, стоит сделать новую республиканскую программу и распределять эти средства через конкурс. А пока мы направляем деньги на учебные заведения, которые требуют срочного ремонта, — отметил Радий Хабиров. — Директорам колледжей в приграничных районах хочу сказать, что самые главные экономические ресурсы — это, конечно, люди. И нам очень важно, чтобы они оставались в республике. Отмечу, что 2024 год мы закончили с плюсом трудовой и учебной миграции. Этот показатель очень хороший, и нам его надо удерживать. Мы открыли очень много филиалов по медицинскому направлению в приграничных муниципалитетах. Давайте сделаем то же самое и с педколледжами. Одна из наших стратегических задач — создавать условия, чтобы наши дети учились дома».