Bloomberg узнал о расколе среди спецслужб США по «гаванскому синдрому»

Впервые о симптомах «гаванского синдрома» сообщили в 2016 году американские дипломаты на Кубе. Они жаловались на внезапные головные боли, потерю слуха и зрения, проблемы с равновесием и тошноту. При медицинских обследованиях дипломатов были выявлены легкое травматическое повреждение мозга у некоторых из них, а также проблемы с центральной нервной системой. После этого США сократили дипломатическое присутствие на острове, а также решили выслать 15 кубинских дипломатов. Власти Кубы заявляли о готовности содействовать расследованию и призвали не политизировать ситуацию.