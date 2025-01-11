Ветеран СВО из Башкирии призвал дать образование всем молодым с ОВЗ.

«Вы нашли себя, и это очень здорово. Работа есть, семья, ребёнок растёт, — сказал Радий Хабиров. — А остальным будем помогать. Приглашаю вас на заседание оргкомитета по проведению Года поддержки участников СВО и членов их семей. Вместе обсудим все эти вопросы».