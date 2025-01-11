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Ветеран СВО из Башкирии призвал дать образование всем молодым с ОВЗ

Ветеран СВО из Башкирии призвал дать образование всем молодым с ОВЗ.

Ветеран специальной военной операции, участник чемпионата «Абилимпикс» Камиль Юлбарисов подчеркнул на заседании Совета по СПО о том, что каждый молодой человек с ОВЗ имел возможность получить профессию.

«В 2022 году я получил ранение, длительное время находился на лечении в Москве. Сейчас работаю в транспортной компании, перевожу грузы, — поделился Камиль Юлбарисов. — По приглашению фонда “Защитники Отечества” принял участие в чемпионате по компетенции “Поварское дело”. Планирую и дальше участвовать, приглашать на эти соревнования других участников СВО».

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что в регионе активно создают базу для профессионального развития людей с ОВЗ, в том числе для военнослужащих, получивших ранения.

«Вы нашли себя, и это очень здорово. Работа есть, семья, ребёнок растёт, — сказал Радий Хабиров. — А остальным будем помогать. Приглашаю вас на заседание оргкомитета по проведению Года поддержки участников СВО и членов их семей. Вместе обсудим все эти вопросы».

образование