Шавкат Мирзиёев посетит ОАЭ — цель визита

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна
Программой пребывания предусматривается проведение встреч и мероприятий в городах Абу-Даби и Дубае.
В столице Эмиратов глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, встретится с руководителями ведущих государственных организаций, компаний и банков страны, а также примет участие в работе международного саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби».
В городе Дубае намечена встреча с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.
«В повестку дня визита вошли вопросы дальнейшего углубления узбекско-эмиратских отношений дружбы и многопланового партнерства, расширения практического взаимодействия в таких приоритетных направлениях, как инвестиции, “зеленая” энергетика, инфраструктура, цифровизация, искусственный интеллект, инновационное развитие, туризм и многие другие. Особое внимание будет уделено активизации культурно-гуманитарного обмена», — сообщили в пресс-службе.
Будут также рассмотрены актуальные аспекты международной и региональной политики.
По итогам переговоров на высшем уровне ожидается принятие солидного пакета соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного сотрудничестве двух государств.