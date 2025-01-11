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Шавкат Мирзиёев посетит ОАЭ — цель визита

Программой пребывания предусматривается проведение встреч и мероприятий в городах Абу-Даби и Дубае.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13—16 января посетит эту страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Программой пребывания предусматривается проведение встреч и мероприятий в городах Абу-Даби и Дубае.

В столице Эмиратов глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, встретится с руководителями ведущих государственных организаций, компаний и банков страны, а также примет участие в работе международного саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби».

В городе Дубае намечена встреча с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

«В повестку дня визита вошли вопросы дальнейшего углубления узбекско-эмиратских отношений дружбы и многопланового партнерства, расширения практического взаимодействия в таких приоритетных направлениях, как инвестиции, “зеленая” энергетика, инфраструктура, цифровизация, искусственный интеллект, инновационное развитие, туризм и многие другие. Особое внимание будет уделено активизации культурно-гуманитарного обмена», — сообщили в пресс-службе.

Будут также рассмотрены актуальные аспекты международной и региональной политики.

По итогам переговоров на высшем уровне ожидается принятие солидного пакета соглашений, направленных на дальнейшее развитие полномасштабного сотрудничестве двух государств.

Шавкат Мирзиеев