Шавкат Мирзиёев посетит ОАЭ — цель визита

В столице Эмиратов глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, встретится с руководителями ведущих государственных организаций, компаний и банков страны, а также примет участие в работе международного саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби».