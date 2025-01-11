В Котовске БПЛА врезались в два многоквартирных дома. Военная операция, день 1053-й

08:35 Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионов сбили более 15 беспилотников, часть из них — над Воронежем. Никто их жителей не пострадал.
08:33 Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов дали признательные показания по делу о терроризме. Их также обвиняют в нарушении правил международных полетов и незаконном пересечении госграницы.
08:30 В Белгородской области также повреждены три частных дома после атаки беспилотников, пострадавших нет, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
08:26 ⚡️Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что ночью украинские беспилотники врезались в два многоквартирных дома в городе Котовск. Несколько жителей пострадали от осколков стекол, возгораний нет, у домов незначительные повреждения. Для жителей пострадавших квартир развернули ПВР.
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08:17 «Страна.ua» пишет о взрывах в Бердянске Запорожской области.
08:13 В Казани, Нижнекамске и Ульяновске ввели временные ограничения на работу самолетов: они не принимают и не отправляют воздушные судна.
08:08 ⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников: 31 над акваторией Черного моря, по 16 над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 над акваторией Азовского моря, четыре над Белгородской областью, два над Тамбовской и по одному над Крымом и Курской областью.
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08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1053-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.