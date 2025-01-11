Госпрограмма-2025: какие изменения ожидаются в Узбекистане в новом году

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Проект Указа президента о государственной программе на 2025 год вынесен на общественное обсуждение на интернет-портале Национальной стратегии «Узбекистан-2030».
В нем определены практические меры, перечень подлежащих разработке проектов нормативно-правовых актов и целевые показатели в разрезе приоритетных направлений Стратегии «Узбекистан — 2030».
Проект государственной программы предусматривает 295 практических мероприятий на 2025 год по 5 приоритетным направлениям, перечень 87 нормативных правовых актов и целевые показатели в разрезе каждого направления.
Программа охватывает 5 ключевых направлений:
- Экология — охрана окружающей среды и экономия водных ресурсов;
- Социальная политика — образование, здравоохранение, социальная защита, молодежь;
- Зеленая экономика — обеспечение благосостояния населения за счет устойчивого экономического роста;
- Государственное управление и судебно-правовая сфера — обеспечение верховенства закона, организация управления на службе народа;
- Внешняя политика и безопасность — обеспечение безопасности и миролюбивой политики.
В рамках программы определены ключевые приоритеты развития страны в 2025 году:
- улучшение экологического облика махаллей, повышение уровня озеленения улиц, формирование экологически благоприятной и благополучной среды для проживания;
- укрепление здоровья населения, создание условий для формирования экологического образа жизни и реализации человеческого потенциала;
- бережное отношение и рациональное использование природных ресурсов, обеспечение экологической устойчивости;
- охрана, воспроизводство и сохранение для будущего поколения растительного и животного мира;
- устойчивое финансирование проектов, направленных на широкое внедрение принципов «зеленой экономики», адаптация экономики к изменению климата;
- увеличение доли возобновляемой энергии в энергобалансе республики, включая строительство крупных «зеленых электростанций» на основе ГЧП, расширение сети малых и микрогидроэлектростанций в регионах, стимулирование установки солнечных панелей в домохозяйствах населения;
- сокращение «углеродного следа» в экономике путем широкого применения современных энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере;
- обеспечение межрегиональной и межотраслевой координации, направленной на экологическую устойчивость.
В целях организации качественной и своевременной реализации программы по каждому пункту определены квартальные целевые показатели и ответственные за них исполнители.
Новшеством проекта стало введение нового порядка оценки эффективности реформ, в частности возможности выразить отношение о влиянии каждой реформы на жизнь населения через электронный портал (зеленый (отлично), желтый (удовлетворительно) и красный (неудовлетворительный).
Проект Указа президента о государственной программе на 2025 год разработан Центром «Стратегия развития» и размещен для общественного обсуждения на интернет-портале Национальной стратегии «Узбекистан-2030».
Он будет широко обсуждаться общественностью и экспертами до 22 января 2025 года.