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Госпрограмма-2025: какие изменения ожидаются в Узбекистане в новом году

Проект Программы включает меры по реализации стратегии «Узбекистан — 2030», запланированные на 2025 год, который объявлен Годом охраны окружающей среды и «зеленой» экономики.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Проект Указа президента о государственной программе на 2025 год вынесен на общественное обсуждение на интернет-портале Национальной стратегии «Узбекистан-2030».

В нем определены практические меры, перечень подлежащих разработке проектов нормативно-правовых актов и целевые показатели в разрезе приоритетных направлений Стратегии «Узбекистан — 2030».

Проект государственной программы предусматривает 295 практических мероприятий на 2025 год по 5 приоритетным направлениям, перечень 87 нормативных правовых актов и целевые показатели в разрезе каждого направления.

Программа охватывает 5 ключевых направлений:

  • Экология — охрана окружающей среды и экономия водных ресурсов;
  • Социальная политика — образование, здравоохранение, социальная защита, молодежь;
  • Зеленая экономика — обеспечение благосостояния населения за счет устойчивого экономического роста;
  • Государственное управление и судебно-правовая сфера — обеспечение верховенства закона, организация управления на службе народа;
  • Внешняя политика и безопасность — обеспечение безопасности и миролюбивой политики.

В рамках программы определены ключевые приоритеты развития страны в 2025 году:

  • улучшение экологического облика махаллей, повышение уровня озеленения улиц, формирование экологически благоприятной и благополучной среды для проживания;
  • укрепление здоровья населения, создание условий для формирования экологического образа жизни и реализации человеческого потенциала;
  • бережное отношение и рациональное использование природных ресурсов, обеспечение экологической устойчивости;
  • охрана, воспроизводство и сохранение для будущего поколения растительного и животного мира;
  • устойчивое финансирование проектов, направленных на широкое внедрение принципов «зеленой экономики», адаптация экономики к изменению климата;
  • увеличение доли возобновляемой энергии в энергобалансе республики, включая строительство крупных «зеленых электростанций» на основе ГЧП, расширение сети малых и микрогидроэлектростанций в регионах, стимулирование установки солнечных панелей в домохозяйствах населения;
  • сокращение «углеродного следа» в экономике путем широкого применения современных энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере;
  • обеспечение межрегиональной и межотраслевой координации, направленной на экологическую устойчивость.

В целях организации качественной и своевременной реализации программы по каждому пункту определены квартальные целевые показатели и ответственные за них исполнители.

Новшеством проекта стало введение нового порядка оценки эффективности реформ, в частности возможности выразить отношение о влиянии каждой реформы на жизнь населения через электронный портал (зеленый (отлично), желтый (удовлетворительно) и красный (неудовлетворительный).

Проект Указа президента о государственной программе на 2025 год разработан Центром «Стратегия развития» и размещен для общественного обсуждения на интернет-портале Национальной стратегии «Узбекистан-2030».

Он будет широко обсуждаться общественностью и экспертами до 22 января 2025 года.

экология