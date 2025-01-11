США вводят санкции против шести компаний из Петербурга и Ленобласти

Американское ведомство утверждает, что эти компании причастны к деятельности так называемого «теневого флота», который, по мнению Вашингтона, используется Россией для обхода введенных экономических санкций и получения доходов от экспорта нефти. В заявлении Министерства финансов США отмечается, что эти меры призваны усилить давление на Москву, ограничив её финансовые возможности и увеличив затраты на поддержание энергетической отрасли.