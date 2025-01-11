Федеральный эксперт отметил высокую вовлечённость Текслера в федеральную повестку

Главным вопросом в повестке заседания значился запуск новых национальных проектов.
В ходе совещания выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который рассказал главе государства об актуальных приоритетех работы региональных властей в деле реализации нацпроектов.
По мнению директора центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, тот факт, что глава Южного Урала стал одним из ключевых докладчиков на совещании подчёркивает его более высокий статус, нежели рядового губернатора.
Эксперт в принципе отмечает высокую включённость Алексея Текслера в федеральную повестку. Климанов подчёркивает, что продвигаемые главой Южного Урала инициативы и предложения являются выражением коллективной позиции субъектов федерации.