Казахстан и Узбекистан укрепляют связи в области трудовой миграции

Глава Минтруда проинформировала о последних законодательных изменениях в миграционной сфере, рассказала о внедрении портала migration.enbek.kz и его возможностях.
Так, через портал автоматизирован процесс получения разрешений трудовыми иммигрантами, а также расширены возможности для работодателей по поиску потенциальных работников, находящихся за рубежом и упрощено дальнейшее взаимодействие сторон в части заключения трудового договора.
Кроме того, Светлана Жакупова отметила, что с целью привлечения высококвалифицированных кадров был расширен перечень востребованных профессий для иностранных специалистов.
Министр также продемонстрировала Бахтиёру Ибрагимову возможности и функционал портала migration.enbek.kz и платформы Skills Enbek.
В свою очередь Посол Узбекистана отметил высокое качество работы, проводимой в Казахстане в сфере трудовой миграции и необходимость дальнейшего сотрудничества.