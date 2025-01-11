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Казахстан и Узбекистан укрепляют связи в области трудовой миграции

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Казахстане Бахтиёром Ибрагимовым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Глава Минтруда проинформировала о последних законодательных изменениях в миграционной сфере, рассказала о внедрении портала migration.enbek.kz и его возможностях.

Так, через портал автоматизирован процесс получения разрешений трудовыми иммигрантами, а также расширены возможности для работодателей по поиску потенциальных работников, находящихся за рубежом и упрощено дальнейшее взаимодействие сторон в части заключения трудового договора.

Кроме того, Светлана Жакупова отметила, что с целью привлечения высококвалифицированных кадров был расширен перечень востребованных профессий для иностранных специалистов.

Министр также продемонстрировала Бахтиёру Ибрагимову возможности и функционал портала migration.enbek.kz и платформы Skills Enbek.

В свою очередь Посол Узбекистана отметил высокое качество работы, проводимой в Казахстане в сфере трудовой миграции и необходимость дальнейшего сотрудничества.