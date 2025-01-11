Минэкономразвития обещает молдавскому бизнесу компенсации за электроэнергию

«Это прямая поддержка, которая будет направлена ​​прежде всего на наиболее чувствительные секторы для поддержания их конкурентоспособности. Приоритет будет отдан предприятиям, которые производят в нашей стране товары первой необходимости, продукты питания: молоко, мясо, яйца, хлеб и другое».