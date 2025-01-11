Минэкономразвития обещает молдавскому бизнесу компенсации за электроэнергию

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Правительство Молдовы компенсирует предпринимателям до 50% роста тарифов на электроэнергию в течение трех-шести месяцев. Об этом сообщил на брифинге глава Министерства экономического развития и цифровизации вице-премьер Думитру Алайба.
По его словам, помощь будет направлена в первую очередь компаниям, производящим продукты питания и товары первой необходимости.
«Это прямая поддержка, которая будет направлена прежде всего на наиболее чувствительные секторы для поддержания их конкурентоспособности. Приоритет будет отдан предприятиям, которые производят в нашей стране товары первой необходимости, продукты питания: молоко, мясо, яйца, хлеб и другое».
Он подчеркнул, что поддержка будет распространена и на другие отрасли обрабатывающей промышленности, такие как производство обуви, одежды, мебели, электротехнических изделий.
Программа предусматривает компенсацию государством до 50% роста тарифов на электроэнергию в течение трех-шести месяцев в зависимости от имеющихся финансовых возможностей и потребностей предпринимателей. По оценкам властей, на получение таких компенсаций потенциально имеют право около 10 тысяч компаний.
Глава Минэкономразвития также призвал предпринимателей повышать энергоэффективность производственных процессов, использовать более эффективное энергетически оборудование, повышать теплоизоляцию производственных и рабочих помещений.