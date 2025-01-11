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Суд отложил процесс по иску прокурора РТ к мэру Бугульмы на 60 млн рублей

В Высокогорском районном суде Республики Татарстан отложили рассмотрение иска прокурора Татарстана Альберта Суяргулова к мэру Бугульмы и главе Бугульминского района Линару Закирову.

В ходе заседания 70-летняя Фатыма Закирова, представляющая интересы ответчика, попросила суд разрешить ей участвовать в процессе, но не смогла приехать из-за плохого самочувствия и неблагоприятных погодных условий.

На заседании присутствовали два новых юриста со стороны ответчиков, а также Роман Скляр, который был на прошлом заседании. Судья отметил, что в доверенности, предоставленной Линаром Закировым, помимо присутствующих юристов, указаны ещё семь их коллег.

Следующее заседание суда состоится 17 января.