Суд отложил процесс по иску прокурора РТ к мэру Бугульмы на 60 млн рублей

В ходе заседания 70-летняя Фатыма Закирова, представляющая интересы ответчика, попросила суд разрешить ей участвовать в процессе, но не смогла приехать из-за плохого самочувствия и неблагоприятных погодных условий.
На заседании присутствовали два новых юриста со стороны ответчиков, а также Роман Скляр, который был на прошлом заседании. Судья отметил, что в доверенности, предоставленной Линаром Закировым, помимо присутствующих юристов, указаны ещё семь их коллег.
Следующее заседание суда состоится 17 января.