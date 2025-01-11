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Свердловское предприятие попало под санкции США

Первоуральский динасовый завод «Динур» в Свердловской области попал в обновленный санкционный список минфина США. Соответствующая информация отражена на сайте ведомства.

На сегодня это единственное предприятие в стране, которое выпускает динасовые огнеупоры. Они используются при производстве коксовых, стекловаренных, электросталеплавильных, мартеновских печей.

Накануне США ввели очередные санкции, которые затронули энергетическую и металлургическую отрасли в России. В обновленный список были включены 30 компаний, включая морские порты. Под ограничения попали, в частности, «Газпром нефть», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование». В санкционный список включены также 37 человек, в том числе, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, председатель правления «Газпром нефти» и президент РФС Александр Дюков и глава ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев.

санкции