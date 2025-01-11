Свердловское предприятие попало под санкции США

Накануне США ввели очередные санкции, которые затронули энергетическую и металлургическую отрасли в России. В обновленный список были включены 30 компаний, включая морские порты. Под ограничения попали, в частности, «Газпром нефть», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование». В санкционный список включены также 37 человек, в том числе, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, председатель правления «Газпром нефти» и президент РФС Александр Дюков и глава ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев.