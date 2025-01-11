Стало известно, по какой цене Румыния продает электроэнергию Молдове: Почему только власть нашей страны обладает удивительной способностью находить самые дорогие энергоресурсы для своего народа

SA Energocom подписала контракт на закупку электроэнергии в объеме 30 МВт (круглосуточно) с компанией OMV Petrom Romania на период с 10 по 31 января.
Ранее было заявлено, что, согласно условиям контракта, цена на данный момент не может быть разглашена.
Но вот наступил тот момент, и о цене заговорили чиновники.
Молдова закупает электроэнергию на бирже в Румынии по цене 114−118 евро/МВтч, что почти вдвое превышает прежнюю цену закупки от МолдГРЭС.
Об этом сообщил госсекретарь Минэнерго Константин Боросан, отметив, что власти стремятся удерживать затраты на импорт электроэнергии из Румынии ниже уровня, предусмотренного недавно повышенным регулируемым тарифом.
— Мы покупаем на бирже OPCOM, и сегодня ситуация переизбытка электроэнергии, на рынке много предложения, потому что есть нерабочие дни, дни отдыха, много энергии и цена на бирже очень привлекательная. Сегодня цена была 114 евро/МВтч и 118 евро на завтра. Для нас важно, и мы стремимся, хотим уложиться под ту цену, которая сегодня включена в тариф, регулируемый и утвержденный НАРЭ, — заявил Боросан.
Следует отметить, что «Energocom» до конца 2024 г. приобретал электроэнергию у расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС по цене $66 за 1 МВтч (примерно 63 евро). С 1 января правый берег Днестра покрывает свои потребности в энергии за счёт внутреннего производства, возобновляемых источников и импорта из Румынии, который составляет около 50% от общего потребления, пишет InfoMarket.