Стало известно, по какой цене Румыния продает электроэнергию Молдове: Почему только власть нашей страны обладает удивительной способностью находить самые дорогие энергоресурсы для своего народа

— Мы покупаем на бирже OPCOM, и сегодня ситуация переизбытка электроэнергии, на рынке много предложения, потому что есть нерабочие дни, дни отдыха, много энергии и цена на бирже очень привлекательная. Сегодня цена была 114 евро/МВтч и 118 евро на завтра. Для нас важно, и мы стремимся, хотим уложиться под ту цену, которая сегодня включена в тариф, регулируемый и утвержденный НАРЭ, — заявил Боросан.