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США ввели новые санкции против Наиля Маганова и ТНГ-Групп

Власти Соединённых Штатов Америки ввели новые санкции в отношении Наиля Маганова и ТНГ-Групп. Информация о б этом опубликована на сайте Министерства финансов США.

В списке фигурирует Наиль Ульфатович Маганов — генеральный директор крупной российской нефтяной компании. Также под санкции попала нефтесервисная компания, которая предоставляет геофизическую поддержку при строительстве разведочных и эксплуатационных скважин, сейсморазведочных работах и геологоразведочных услугах — ТНГ-Групп.

В список также включены:

Александр Дюков — председатель правления ПАО «Газпром нефть»;

Вадим Воробьёв — президент «Лукойла»;

Сергей Кудряшов — глава компании «Зарубежнефть»;

Владимир Богданов — глава «Сургутнефтегаза»;

другие представители энергетического сектора России.

Напомним, Наиль Маганов занимает должность генерального директора ПАО «Татнефть» с ноября 2013 года.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «ТНГ-Групп» зарегистрировано в Бугульме. Учредителем компании является ООО «ЭА Центр», а учредителем «ЭА Центр» — ООО «Таграс-Холдинг». Компания занимается поиском и разведкой полезных ископаемых. Её выручка в 2023 году составила 19 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 1,1 миллиарда рублей.

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