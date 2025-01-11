США ввели новые санкции против Наиля Маганова и ТНГ-Групп

В списке фигурирует Наиль Ульфатович Маганов — генеральный директор крупной российской нефтяной компании. Также под санкции попала нефтесервисная компания, которая предоставляет геофизическую поддержку при строительстве разведочных и эксплуатационных скважин, сейсморазведочных работах и геологоразведочных услугах — ТНГ-Групп.
В список также включены:
Александр Дюков — председатель правления ПАО «Газпром нефть»;
Вадим Воробьёв — президент «Лукойла»;
Сергей Кудряшов — глава компании «Зарубежнефть»;
Владимир Богданов — глава «Сургутнефтегаза»;
другие представители энергетического сектора России.
Напомним, Наиль Маганов занимает должность генерального директора ПАО «Татнефть» с ноября 2013 года.
По данным сервиса Rusprofile, ООО «ТНГ-Групп» зарегистрировано в Бугульме. Учредителем компании является ООО «ЭА Центр», а учредителем «ЭА Центр» — ООО «Таграс-Холдинг». Компания занимается поиском и разведкой полезных ископаемых. Её выручка в 2023 году составила 19 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 1,1 миллиарда рублей.