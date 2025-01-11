США ввели новые санкции против Наиля Маганова и ТНГ-Групп

По данным сервиса Rusprofile, ООО «ТНГ-Групп» зарегистрировано в Бугульме. Учредителем компании является ООО «ЭА Центр», а учредителем «ЭА Центр» — ООО «Таграс-Холдинг». Компания занимается поиском и разведкой полезных ископаемых. Её выручка в 2023 году составила 19 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 1,1 миллиарда рублей.